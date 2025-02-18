Глава округа Луховицы высоко оценил итоги работы за 2024 год и озвучил новые планы

Результаты работы прошлого года и планы на будущее обсудили на встрече под председательством секретаря местного отделения «Единой России» и главы округа Луховицы Сергея Тимохина. Отметили многие успехи, достигнутые в разных сферах и при реализации важных проектов, в том числе и партийных.

Встречу с партийными депутатами, представителями территориальных отделов администрации и общественниками провели в ДК «Старт». Глава Луховиц рассказал, что в округе проводится реализация Народной программы «Единой России», оценил серьезные шаги в модернизации ЖКХ и благоустройстве, организации досуга, капитальном ремонте социально значимых учреждений, сельском хозяйстве и многом другом.

«У нас кратно увеличилось количество медалистов, победителей областных и федеральных конкурсов. Новые праздники, новые мероприятия, новые спортивные секции. По благоустройству сделали серьезные шаги — завершили работы на Аллее Славы и открыли нижнюю часть парка имени Воробьева. Эта работа велась при поддержке Министерства благоустройства Московской области и по Народной программе партии», — перечислил Сергей Тимохин.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Отдельно глава муниципалитета выделил тему о помощи и всесторонней поддержке бойцов СВО и их семей. Он напомнил, что было отправлено на спецоперацию и в новые регионы РФ более 450 тонн гумпомощи: все благодаря неравнодушным жителям и партийцам, принимающих участие в гуманитарных миссиях. Единороссы и молодогвардейцы сделали более ста добрых дел, создавая окопные свечи, сети и другие необходимые предметы, в том числе по просьбе самих военных. Решались и многие бытовые вопросы близких бойцов.

Примечательно и то, что в 2024 году в Луховицах заработали новые предприятия. В округе производят пластиковые изделия, газированные напитки, машины горизонтально-направленного бурения. Объем инвестиций в общей сумме достиг трех миллиардов рублей. Самой высокой в регионе оказалась урожайность именно в Луховицах. При этом удивляли весь год и сельчане, которые выращивали рекордно большие овощи и пересекали годовую планку с надоем коров.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Помимо обсуждения успехов, обсудили и планы на 2025 год.

Так, продолжится программа по масштабному обновлению ЖКХ. Под модернизацию попадут водозаборные узлы и котельные, что поможет улучшить качество подачи ресурса и снизить риски аварийных ситуаций. В планах:

• Работы на двух водозаборных узлах в Луховицах, на котельных «Подлипки» и «Дединово»;

• ремонт теплосетей во Врачово-Горках, Фруктовой, Красной Пойме, Григорьевском и Павловском;

• капремонт самой крупной окружной котельной «Южной»;

• строительство блочно-модульных котельных «Матыра», «Орешково», «Фруктовая», «Астапово», «Павловское» и «Озерная».

Наметили и другие планы по Народной программе партии:

• создание сквера на Бастановой горе;

• запуск работ по возведению сквера «Северный» в Луховицах;

• ремонт 20 подъездов МКД;

• завершение капремонтов школы №2 и школы-интерната в Белоомуте, а также учреждения в поселке Фруктовая;

• завершение реконструкции стадиона «Спартак» и капремонта терапевтического корпуса Луховицкой больницы.

Сергей Тимохин подчеркнул, что работа по всем направлениям продолжится, а успехи постараются приумножить в 2025 году.