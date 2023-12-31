Глава подмосковного Одинцово исполнил новогоднюю мечту одиннадцатиклассника из ДНР

Ученик 11 класса Безыменской школы Александр Чесноков из Новоазовского района ДНР получил от главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова новый ноутбук в рамках Всероссийской акции «Елка желаний».

Андрей Робертович Иванов подчеркнул, что Новый Год — это время, когда сбываются все мечты. И он с большим удовольствием создал чувство праздника, чувство радости для Александра.

Саша поблагодарил Андрея Иванова за исполнение его давней мечты, и поздравил его с наступающим Новым Годом.