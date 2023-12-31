Глава подмосковного Одинцово исполнил новогоднюю мечту одиннадцатиклассника из ДНР

Общество

Ученик 11 класса Безыменской школы Александр Чесноков из Новоазовского района ДНР получил от главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова новый ноутбук в рамках Всероссийской акции «Елка желаний».

Андрей Робертович Иванов подчеркнул, что Новый Год — это время, когда сбываются все мечты. И он с большим удовольствием создал чувство праздника, чувство радости для Александра.

Саша поблагодарил Андрея Иванова за исполнение его давней мечты, и поздравил его с наступающим Новым Годом.

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