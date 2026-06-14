Глава Подольска поздравил девять стобалльников на ЕГЭ

Глава подмосковного Подольска Григорий Артамонов выступил с официальным поздравлением в адрес выпускников, первыми сдавших Единый государственный экзамен. Результаты оказались впечатляющими — девять городских школьников получили максимальные сто баллов. Особенно ярко, по словам Артамонова, подольчане проявили себя на литературе.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов лично поприветствовал первых героев экзаменационной кампании 2026 года. В своем обращении он отметил, что девять стобалльных результатов — это не просто цифры в протоколах, а доказательство высочайшего уровня подольского образования.

Артамонов подчеркнул: за каждым максимальным баллом стоят годы напряженного труда, бессонные ночи за учебниками, преодоление себя и искренняя любовь к знаниям. Глава города назвал каждого из отличившихся поименно, а также указал школы.

Химия:

школа №33

История:

лицей №23

Литература:

школа №30

школа №18 имени Подольских курсантов

лицей Климовска

лицей №1 поселка Львовский

гимназия №7

гимназия имени Подольских курсантов

лицей «ЭКУС»

Особое внимание в своем выступлении Григорий Артамонов уделил литературе. Семь из девяти стобалльников выбрали именно этот предмет. Глава города отметил, что такой мощный результат говорит о многом: подрастающее поколение Подольска не только блестяще оперирует формулами и датами, но и глубоко чувствует родное слово, понимает тонкую душу русской классики и умеет выражать мысли красиво, точно и искренне.

Отдельные слова благодарности Артамонов адресовал педагогам и родителям. По его словам, за каждым из девяти имен стоит титанический труд замечательных учителей, сумевших разжечь в детях искру интереса и не дать ей погаснуть. А также безграничная поддержка семей, которые верили в своих детей, обнимали их в моменты сомнений и радовались каждой победе.

Глава Подольска завершил поздравление напутствием выпускникам: этот блестящий старт должен открыть двери лучших вузов страны. Артамонов пожелал ребятам дерзать, мечтать масштабно и никогда не останавливаться на достигнутом.