Глава Приамурья Орлов взял под контроль ЧП с обвалом на руднике «Пионер»

Напомним, в настоящее время на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области потеряна связь с 13 горняками. ЧП с обвалом произошло накануне на участке подземных работ.

Как проинформировал в своем аккаунте в соцсетях глава Амурской области Василий Орлов, ЧП на руднике он взял под свой личный контроль. В настоящее время региональный экстренные службы занимаются спасением горняков.

«Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей», — говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что спасателями проводится работа по восстановлению утраченной связи с подземным участком, а также механизированная расчистка транспортного уклона.