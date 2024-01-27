Глава «Росатома» заявил об угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС

Угроза ядерной аварии на Запорожской АЭС более чем вероятна, но может исходить исключительно от действий киевского режима, информирует ТАСС со ссылкой на гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.

Он отметил, что только за одну неделю в районе указанного режимного объекта станции обезвреживаются порядка 100 вражеских дронов. Кроме того Лихачев напомнил, как на протяжении последнего времени ВСУ наносили ракетные удары по Энергодару.

«Гросси (глава МАГАТЭ) говорит, что существует-таки угроза ядерной аварии. Мы в какой-то части соглашаемся в том, что угроза такая есть — и авторами такой угрозы могут быть только действия, произведенные ВСУ», — цитирует его ТАСС.

Глава «Росатома» также сообщил о непрекращающихся со стороны ВСУ и СБУ угроз и прямого шантажа сотрудников ЗАЭС, заключивших контракты с корпорацией.