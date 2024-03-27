Глава СБУ Малюк назвал сроки нового удара по Крымскому мосту

Новая акция по уничтожению Крымского моста обязательно будет. Но для этого должно произойти ряд сопутствующих тому факторов, заявил в беседе с украинскими СМИ глава СБУ Василий Малюк.

По его словам, это произойдет тогда, когда будут полностью восстановлены опоры Крымского моста, и российские военные снова начнут перемещать по нему боекомплект.

«Тогда, собственно, мы им в очередной раз скажем "Привет". Всему свое время, давайте не ускорять события. Потенциал для его полного уничтожения у нас, конечно же, есть» — сказал Малюк.

Контроль на Крымском мосту ужесточился после теракта, который произошел 8 октября 2022 года. Тогда взрывное устройство было заложено в грузовик, следовавший из Краснодарского края. Во время движения по мосту устройство сдетонировало, в результате чего было повреждено шоссейное полотно.

Второй теракт ВСУ совершили летом 2023 года. Тогда Крымский мост пытались повредить с помощью надводных беспилотников.