Глава Серпухова взял на контроль пешеходный мост на вокзале – что там изменится

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко прокомментировал ситуацию с пешеходным железнодорожным мостом на вокзале. По его словам, в его чат поступало много обращений о состоянии объекта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Как отметил Алексей Шимко, жители писали про отсутствие освещения, неработающий лифт и состояние ступеней.



После визита на мост глава округа отчитался о его состоянии. На данный момент освещение на объекте восстановлено, пешеходный мост снова подключен к электроснабжению. Вопрос взят на особый контроль, чтобы ситуация не повторилась. Остальные недочеты будут устранены: содержание, дефекты и качество покрытия, ступени, лифт.



Как отметил Алексей Шимко, завтра проведут совещание с подрядной и субподрядной организациями. Он подчеркнул, что власти понимают, как важен этот мост для жителей, и сделают все, чтобы он был комфортным и безопасным.