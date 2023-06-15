Глава СК РФ требует доклад о падении ребенка с карусели в Челябинске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о падении челябинского ребенка с карусели. В результате инцидента у мальчика произошел перелом позвоночника, сообщает kursdela.biz .

Трагедия произошла в мае 2022 года на глазах матери ребенка в сквере на улице Академика Королева.

Пострадавшего отвезли на скорой в медицинское учреждение, где ему диагностировали перелом четырех позвонков. Из-за травмы ребенку был необходим корсет за 28 тысяч рублей, которые мама приобрела за счет собственных средств.

Из-за перелома мальчик осваивал школьную программу в формате домашнего обучения. Сейчас он проходит реабилитацию.

Также отмечается, что площадка на момент происшествия была совсем новой. Все качели и карусели были установлены осенью 2021 года.

Семья пострадавшего ребенка давно подали заявление в полицию. По данному случаю возбуждено уголовное дело, однако виновных на данный момент найти не удалось.

Подрядчик, который устанавливал карусели утверждает, что работы были выполнены качественно. Также выдвигается предположение, что ребенок мог неправильно эксплуатировать объект развлечения.