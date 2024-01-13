Глава СЖР Соловьев рассказал о разделении российской журналистики на два лагеря

На данный момент журналисты в России разделились на две четких группы. Одна из них осталась в стране и работает на победу в специальной операции, вторая же уехала за рубеж и стала трудиться на врагов РФ. Так считает Владимир Соловьев, руководитель Союза журналистов России, чьи слова привело РИА Новости .

Председатель Союза выступил в канун Дня печати, который отмечается 13 января и рассказал о сегодняшних реалиях профессии в России. По его утверждению, одна из самых болезненных вещей для него в данный момент – это специальная военная операция. Его коллеги отправляются в зону СВО, где подвергаются опасности.

«В нашей журналистике произошла четкая дифференциация на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу», - указал он.

Соловьев добавил, что и до начала спецоперации журналисты переживали потрясения, среди которых, к примеру, была пандемия ковида. Он также пообещал, что 13 декабря по всем регионам России пройдут торжественные мероприятия, связанные с профессиональным праздником, а также состоятся награждения наиболее выдающихся журналистов.