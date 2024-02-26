Глава украинской раскольнической церкви Филарет угодил в гей-скандал

Патриарх Филарет вручил награду военнослужащему ВСУ Виктору Пилипенко, который является открытым гомосексуалистом.

Пилипенко на радостях написал пост в соцсетях, в котором поблагодарил Филарета за «кардинальную смену позиции церкви относительно ЛГБТ». Он заявил, что патриарх больше «не считает нас греховными».

Филарет аннулировал указ о награждении. В УПЦ КП оправдывались тем, что не знали о сексуальных наклонностях Пилипенко. Также в заявлении церкви уточняется, что Пилипенко получал награду как военный, а не представитель секс-меньшинств.