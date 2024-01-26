Глава Волков вручил почетный знак жительнице блокадного Ленинграда

В Красногорске женщина оказалась по распределению после окончания училища. Ее детство прошло в Ленинграде. Застала она и блокадный период. Потеряв маму, папу и тетю, осталась с бабушкой. Один из дней стал судьбоносным. Валентина Григорьева до сих пор помнит наказ бабушки, который спас ей жизнь:

«Сейчас я буду умирать и даю тебе установку – иди к парадной двери, и когда услышишь шаги, зови на помощь».

Валентина так и поступила. Ее услышали, так она оказалась в детском доме. Затем училась в школе, после окончания которой поступила в училище. Попав по распределению в Красногорск, на протяжении 45 лет Валентина Григорьева трудилась во благо города. Она освоила разные профессии. Была сотрудником механического завода. Позже работала воспитателем. Благодаря проявленному усердию была назначена заведующей детским садом. После выхода на пенсию продолжила трудовую деятельность, возглавив первичную ветеранскую организацию.

Не понаслышке она знает, как тяжело было в блокадном Ленинграде всем жителям.

«Тяжелая, горестная судьба, что выпала на плечи совсем маленькой Валентины – пример героизма, силы духа и сплоченности, история испытаний, масштабы которых едва ли можно представить», — написал на странице в интернет-мессенджере глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков выразил слова восхищения Валентине Ивановне, поблагодарил за подвиг и пожелал ей крепкого здоровья.