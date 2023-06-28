Главком ВСУ доложил американскому генералу о ходе контрнаступления

Главком ВСУ Валерий Залужный отчитался перед американским генералом Марком Милли о ходе контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости .

В своих социальных сетях главнокомандующий Украины сам рассказал, что связался по телефону с Милли и обсудил с ним ситуацию на фронте. По его словам, украинским войскам удалось перехватить инициативу, и теперь войска продвигаются вперед, продолжая наступление. При этом Залужный отметил, что российская армия оказывает серьезное сопротивление.

Украинский военный также сообщил генералу, что войска нуждаются в вооружении и боеприпасах, необходимы и средства для разминирования территорий.

Напомним, что длительное время Залужный не выходил на связь с общественностью после нескольких ударов со стороны армии России. Поступала информация, что главнокомандующий получил ранения и перенес несколько сложных операций.