Главные тренды нового свадебного сезона назвали в Подмосковье

Руководитель и ведущая агентства праздников «Ваниль» Юлия Гурова рассказала о главных трендах свадебного сезона 2024 года. По ее словам, все большую популярность набирают камерные мероприятия и минимализм.

Растет число пар, которые предпочитают проводить торжества на открытом воздухе. Особенной популярностью пользуются локации у воды. Также в этом сезона появилась новая форма свадебного банкета — фуршетная форма. Таким образом, долгие застолья уходят в прошлое. Кроме того, в числе новинок — вечерняя или ночная выездная регистрация.

«И сейчас, когда мы говорим о том, что не происходит в стенах загса, вот сейчас это касается и загса тоже. Церемонии современные, церемонии красивые. Поэтому мы хоть и являемся агентством, мы рекомендуем и в загс заходить обязательно — сейчас там очень красиво», — отметила Юлия.

Главным цветом нового свадебного сезона стал персиковый. Он символизирует человечность и стремление к любви.