Главный кардиолог Подмосковья: в области снижается смертность от инфарктов

В последние годы Подмосковью удалось достичь существенных результатов в экстренной помощи и лечении больных с инсультами и инфарктами. Об этом на VII Съезде терапевтов с международным участием рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой кардиологии МОНИКИ Мария Глезер. Секцию, которую она провела, посвятили инфаркту миокарда, инсульту, кардиогенным шокам.

«Мы этим занимаемся достаточно давно, с 2015 года. Мы добились того, что скорые помощи госпитализируют таких пациентов в сосудистые центры. У нас есть места, где мы проводим фармако-инвазивную стратегию. То есть сначала мы вводим тромболитический препарат, а затем доставляем больного в центр, чтобы ему открыли коронарную артерию. Это очень эффективный способ. Смертность от инфаркта снижается, летальность сейчас около 7%», - подчеркнула она.

Специалист отметила, что в регионе налажена помощь и при инсультах. В Подмосковье выстроили систему, при которой 16 сосудистых центров могут оперировать таких больных. Благодаря этому удается сохранить им возможность говорить и двигаться.

Напомним, традиционный для Подмосковья Съезд терапевтов проходит в области в седьмой раз. На него съехались представители медицинского сообщества из 30 стран мира. За два дня – 29 и 30 ноября – они поделятся лучшими практиками, которые реализуют в своих государствах.