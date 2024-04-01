Главный педиатр Подмосковья напомнила, почему полезно смеяться

Главный педиатр региона, директор НИКИ детства Нисо Одинаева в День смеха напомнила, почему полезно смеяться. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

По словам медика, результаты различных исследований демонстрируют, что веселые люди реже страдают от болезней сердца и сосудов, реже испытывают психическое напряжение.

Также смех помогает со снижением уровня уровня сахара в крови и устранением боли при артрите. За счет того, что от смеха снимаются мышечные и эмоциональные зажимы, проходят физическая и психологическая усталость.

Врач подчеркнула — смех полезен, и потому очень важно развивать у ребенка чувство юмора. Можно играть с ним в смешные игры, читать ему смешные рассказы, смотреть вместе комедии.