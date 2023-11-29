Главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Сутормин рассказал о совершенствовании системы помощи при инсультах

В Московской области активно развивается система помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом во время VII Съезда терапевтов Московской области с международным участием, который проходит в МОНИКИ, рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации института, главный невролог Минздрава региона Максим Сутормин.

«С 2014 года в Московской области начала развиваться и совершенствоваться система работы с пациентами с острым нарушением мозгового кровообращения. В настоящее время в этой сети работают 34 организации», — заметил Максим Сутормин.

Напомним, благодаря созданию подобной помощи на местах существенно удалось снизить смертность от таких заболеваний. Людям тут оказывают всю необходимую помощь, чтобы снизить риски летального исхода.

VII Съезд терапевтов Московской области с международным участием проходит в МОНИКИ 29 и 30 ноября. Здесь проходят лекции, дискуссии, обмен опытом. Всего в форуме участвуют специалисты из почти 30 стран, в том числе Мексики и Малайзии, Португалии и Италии, Франции и Германии, многих других.