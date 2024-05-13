Главный врач МОДКТОБ рассказал, как обезопасить детей от падения окна

Падение с высоты может стать причиной не только тяжелых травм, но и смерти. В прошлом году 20% от общего числа случаев падения детей из окон в регионе закончились летальным исходом.

Григорьев призвал родителей не разрешать детям забираться на подоконник. Важно исключить легкий доступ к окну — убрать мебель и какие-либо подставки. Москитная сетка не может гарантировать безопасность ребенка, так как попросту не выдержит его вес.

Также опасность могут нести цепочки и шнуры от жалюзи. Играя с ними, ребенок может не рассчитать силу и сорвать конструкцию, получив травму. Помимо этого, он может запутаться в цепочках и задохнуться.

Открывать окно для проветривания можно не более чем на несколько сантиметров. После установки нужного режима проветривания следует снять с окна ручку или установить блокирующий замок.