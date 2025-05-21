Главред из Балашихи выступила перед военнослужащими в Сирии

Главный редактор литературного журнала «Балашиха: Голоса сердец» Нина Попова в составе делегации Союза писателей России посетила авиабазу Хмеймим в Сирии, где дислоцируется Группировка российских войск. Творческая поездка была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и стала настоящим подарком для наших военнослужащих, несущих службу за пределами Родины.

В рамках поездки прошли многочисленные концерты и литературно-музыкальные выступления, в которых принимали участие представители разных творческих направлений: поэты, певцы, композиторы и актеры.

«Выступали мы на взлете эмоций, на одном дыхании создавая неожиданные совместные номера. Сроки поездки изменились, и это позволило провести больше встреч и концертов, передать нашим военным частицу душевного тепла и поддержки. От Союза писателей России везде звучали поэтические строки, наполненные мужеством и верой», – сказала Нина Попова.

Участники делегации передали в дар библиотеке Досугового центра патриотические сборники, авторские книги и литературные издания, а также произведения современных российских авторов.

В концертах также приняли участие сирийские дети. Они исполнили на русском языке песни «Матушка Россия» и «Катюша», а также представили выставку рисунков о России и ее армии.

Творческий визит стал символом культурной поддержки и укрепления духовной связи с теми, кто защищает интересы России за рубежом.

Нина Попова регулярно участвует в гуманитарных и культурных миссиях в зонах боевых действий. Она выступает перед военнослужащими, передает гумпомощь, книги и сборники патриотической поэзии. За активную гражданскую позицию и участие в таких поездках она награждена медалью Министерства обороны Российской Федерации «За помощь и милосердие».