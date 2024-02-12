Главу Пентагона Остина вновь госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем

Шеф американского Минобороны Ллойд Остин вновь экстренно помещен в клинику и находится под наблюдением врачей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Отмечается, что на сей раз у главы оборонного ведомства США медики выявили серьезные проблемы с мочевым пузырем. Сейчас Остин находится в медцентре имени Уолтера Рида.

«Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем», — передает агентство.

Ранее сообщалось, что Остин лечится от рака простаты, у министра возникли осложнения. Внезапное исчезновение главы Пентагона вызвало серьезный скандал в американском обществе.