Голосование в рамках конкурса «Новые созидатели» стартовало в Электростали

В подмосковной Электростали открылось народное голосование за участников конкурса «Новые созидатели». Об этом стало известно в социальных сетях.

В рамках соревнования среди профессионалов своего дела проекты представили более четырех десятков жителей городского округа Электросталь. Любой желающий может поддержать своих фаворитов или земляков на сайте «Гражданин страны Росатом» по ссылке. Количество голосов, которые можно отдать за конкурсантов, не ограничено.

Напомним, что конкурс «Новые созидатели» призван повысить значимость труда и привить эту ценность подрастающему поколению. В проекте может принять участие как представитель трудового коллектива, так и самовыдвиженец. Как отмечают организаторы, кандидаты на почетное звание «Нового созидателя» известны своими профессиональными достижениями. Победителей конкурса определит зрительское голосование, лучшим участникам будет вручена статуэтка «Человек, меняющий мир».