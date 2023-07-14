Горячая линия по вопросам проведения выборов работает в Мособлизбиркоме

Горячая линия по вопросам проведения выборов продолжает работать в Избирательной комиссии Подмосковья. Обратиться с вопросом можно по номеру 8 (800) 550-97-44.

Специалисты ответят на все интересующие вопросы, в том числе расскажут, как можно проголосовать по месту нахождения и как проголосовать дистанционно.

Горячая линия работает с понедельника по четверг с девяти часов утра до шести часов вечера, в пятницу с девяти часов утра до 16:45, в выходные с девяти часов утра до трех часов дня.

Восьмого, девятого и десятого сентября операторы будут доступны с восьми утра до восьми вечера, одиннадцатого и двенадцатого сентября – с девяти утра до шести вечера.

Фото: [ Мособлизбирком ]

В Подмосковье в Единый день голосования проведут выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы муниципальных депутатов в десяти округах.

В этом году в области будет впервые применяться система дистанционного электронного голосования. Тем, кто выберет этот вид участия в голосовании, приходить на избирательный участок в период проведения выборов не нужно. Для голосования дистанционно нужно иметь действующую регистрацию на сайте госуслуг и зарегистрироваться на участие.