Горную вершину Пик Ленина украсил флаг подмосковного Красногорска

Флаг городского округа Красногорск Мособласти установили на одну из высочайших вершин — пик Ленина. Экспедицию с этой целью провела Федерация Альпинизма региона совместно с Федерацией хоккея России.

Восхождение на Пик Ленина посвятили юбилею: 50 лет со дня легендарной победы хоккейной сборной СССР в серии матчей против канадских хоккеистов в 1974 году. Спортсмены Подмосковья покорили пик высотой в 7 134 метра под руководством Алексея Баутина, президента Федерации альпинизма Московской области. Несколько дней группа несла флаг и клюшки, чтобы торжественно поднять это на одной из самых высоких точек Памирского гиганта.

Участники экспедиции пронесли флаг Красногорска от базы и достигли своей цели на семитысячнике. Вверх подняли клюшки именитых хоккеистов Владислава Третьяка и Бобби Халла. Теперь одну из высочайших вершин бывшего СССР украшает флаг подмосковного округа.