Городской округ Кашира занял третье место в проекте «Суперлига Подмосковья»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
В проекте «Суперлига Подмосковья» городской округ Кашира занял третье место среди муниципалитетов региона по итогам 2023 года. В городском округе Мытищи состоялась торжественная церемония награждения победителей.
Побеждать в подобном проекте особенно приятно, ведь трудиться приходилось на протяжении всего года. «Суперлига Подмосковья» стартовала в 2022 году и позволила жителям региона проявлять свои спортивные способности, активно заниматься спортом и делать досуг более увлекательным.
Участники соревновались в том, кто больше проплывет и пробежит, проедет километров на велосипеде или пройдет на лыжах, кто покажет лучшие результаты в спортивной ходьбе. Тренировочные километры превращались в баллы, которые жители Подмосковья обменивали на вознаграждения, на слоты для участия в спортивных мероприятиях в различных городах региона или на участие в розыгрышах.
Для участия в проекте зарегистрировались порядка 400 каширян.