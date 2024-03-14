Городской округ Кашира занял третье место в проекте «Суперлига Подмосковья»

Побеждать в подобном проекте особенно приятно, ведь трудиться приходилось на протяжении всего года. «Суперлига Подмосковья» стартовала в 2022 году и позволила жителям региона проявлять свои спортивные способности, активно заниматься спортом и делать досуг более увлекательным.

Участники соревновались в том, кто больше проплывет и пробежит, проедет километров на велосипеде или пройдет на лыжах, кто покажет лучшие результаты в спортивной ходьбе. Тренировочные километры превращались в баллы, которые жители Подмосковья обменивали на вознаграждения, на слоты для участия в спортивных мероприятиях в различных городах региона или на участие в розыгрышах.

Для участия в проекте зарегистрировались порядка 400 каширян.