Госэкзамены в 2024 году будут сдавать почти 5 тысяч красногорских выпускников

В Красногорске в нынешнем году будут функционировать 24 стационарных пункта проведения государственных экзаменов.

Для выпускников, у которых есть медицинские показатели для сдачи экзамена на дому, организовали два дополнительных пункта.

В нынешнем году госэкзамены сдают 3535 выпускников девятых классов и 1343 одиннадцатиклассника. Из четырех предметов старшеклассники самостоятельно выбирают две дисциплины. Популярными предметами стали информатика и ИКТ, обществознание, география и английский язык.

Во вторник, 28 мая, выпускники 11-х классов сдают русский язык. Учащимся девятых классов в четверг, 30 мая, предстоит показать уровень знаний по географии, истории, химии и физике. Сдача ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам, а также пересдача результатов, завершится в начале июля.