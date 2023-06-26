Готовность ремонта школы № 3 в Серпухове составляет более 50 процентов

Готовность ремонта школы № 3 в городском округе Серпухов составляет свыше 50%. Об этом сообщается в аккаунте администрации муниципалитета в соцсетях.

Отмечается, что ход ремонтных работ проинспектировал глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Добавляется, что на данный момент на площадке капремонта работают свыше ста человек, уже выполнены электромонтажные работы, ведется монтаж инженерных и вентиляционных систем, восстановление и гидроизоляция фундамента.

Уточняется, что в ближайшем будущем начнется чистовая отделка.

По словам главы городского округа Серпухов Сергея Никитиенко, капремонт здания школы проходит в рамках реализации президентской программы «Модернизация системы общего образования».

В пресс-службе подчеркнули, что работы ведутся по графику, рабочие должны завершить ремонт к 1 сентября.