Готовность ремонта школы № 3 в Серпухове составляет более 50 процентов
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Серпухов]
Готовность ремонта школы № 3 в городском округе Серпухов составляет свыше 50%. Об этом сообщается в аккаунте администрации муниципалитета в соцсетях.
Отмечается, что ход ремонтных работ проинспектировал глава муниципалитета Сергей Никитенко.
Добавляется, что на данный момент на площадке капремонта работают свыше ста человек, уже выполнены электромонтажные работы, ведется монтаж инженерных и вентиляционных систем, восстановление и гидроизоляция фундамента.
Уточняется, что в ближайшем будущем начнется чистовая отделка.
По словам главы городского округа Серпухов Сергея Никитиенко, капремонт здания школы проходит в рамках реализации президентской программы «Модернизация системы общего образования».
В пресс-службе подчеркнули, что работы ведутся по графику, рабочие должны завершить ремонт к 1 сентября.