Готовность важного путепровода в Аникеевке округа Красногорск достигла 80%

Строительство долгожданного путепровода в Аникеевке городского округа Красногорск выходит на финишную прямую. Участок возводят с учетом плана по развитию МЦД-2 «Нахабино – Подольск», который поможет разгрузить дороги и улучшить автомобильный поток.

Работы в Аникеевке идут в уверенном темпе. В настоящее время специалисты приступили к монтажу гидроизоляции на одном из пролетов. Также устанавливают другие элементы, которые позволят выставить ограждения и обустроить ливневки. Строительство ожидаемого многими участка для движения приближается к завершающей стадии. Готовность объекта оценивают на 80%.

Отметим, что путепровод длиной 410 метров поможет обеспечить активный автомобильный поток между двумя частями Аникеевки, разгрузив и другие дороги. Проект является одним из ключевых для транспортной системы округа. Завершить строительство планируют во втором квартале 2025 года.