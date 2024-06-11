Град, гроза и жара до 30 градусов ожидаются в Московском регионе во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди, возможны грозы и град.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати одного до двадцати шести градусов тепла, в Москве — от двадцати четырех до двадцати шести градусов.

Ветер будет южного направления со скоростью от семи до двенадцати метров в секунду, местами возможны порывы до семнадцати метров в секунду.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок один миллиметр ртутного столба.