В Министерстве обороны РФ опубликовали очередную утреннюю сводку продвижения российских войск во зоне СВО на Артемовском направлении в ДНР.

По информации оборонного ведомства, в Часов Яре, боевые расчеты РСЗО БМ-21 «Град» костромских десантников ликвидировали внушительное число живой силы и техники украинских боевиков.

«С получением боевой задачи на уничтожение обнаруженного скопления живой силы ВСУ, а также командного пункта в одном из ангаров в промышленной зоне населённого пункта Часов Яр расчет РСЗО "Град" выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Там добавили, что в ходе успешной работы артиллерийского расчета было уничтожено до взвода резервов ВСУ на указанном участке фронта.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.