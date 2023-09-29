«Грибное Эльдорадо» обнаружили в Красногорске. Как сообщает РИАМО, участок с огромным количеством грибов нашли в Желябинском лесу в Нахабино.

По словам грибников, опят здесь настолько много, что для их сбора нужно брать самую вместительную тару – кажется, что собрать все просто невозможно.

«Я здесь грибы собираю уже не первый год и такое вижу впервые. (…) Шокирован таким масштабом. Сюда надо не с ведрами приходить, а с тележкой»,- поделился местный грибник Тимофей Галкин.

Чтобы добраться до волшебного места, нужно сесть на автобус №29, следующий от станции Нахабино в направлении деревни Нефедьево. Выйти следует на остановке «Желябино», а дальше пройти по дороге направо вдоль жилых домов. Через 2-3 минуты надо свернуть направо и проследовать в лес.