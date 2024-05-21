Гроза, дожди и до 25 градусов тепла ожидаются в столичном регионе во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди, прогнозируется гроза.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати до двадцати пяти градусов тепла, в Москве — от двадцати трех до двадцати пяти градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, возможны порывы до пятнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 750 миллиметров ртутного столба.