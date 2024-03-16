Успешные данные разведки помогли российским военным засечь перемещение западных наемников на Украине и нанести по их скоплению в Одессе точный ракетный удар.

Как информирует ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, в результате ракетного попадания по санаторию «Мрия» в Одессе ликвидировано группа из 100 наемников.

«На территории санатория "Мрия" в Одессе при ракетном ударе в пятницу уничтожены около 100 иностранных наемников», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что еще более 100 иностранных наемников получили серьезные ранения. Все произошло в минувшую пятницу, 15 марта.

Напомним, накануне выборов президента России ВСУ активизировали террористические атаки. Однако прорваться на территорию России боевикам не удалось. Теперь на Украине ожидают ответного удара: местные СМИ сообщают об эвакуации населения в Сумской области.