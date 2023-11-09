Группа «Рондо» и Александр Иванов выступили в Электростали

Замечательный праздник для меломанов прошел в городском округе Электросталь. Здесь дали концерт известные музыканты. Александр Иванов выступил с программой, в которую вошли его уже всем известные хиты и новые песни.

С большой теплотой слушатели встретили известные композиции музыканта. Иванов исполнил такие композиции как «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк», «Московская осень».

«Каждая его песня была пропитана глубокими эмоциями, что не оставило равнодушными ни одного из зрителей», — отметили в администрации городского округа Электросталь.

Не оставило равнодушным зрителей и виртуозное музыкальное мастерство группы «Рондо». Гитаристы, барабанщик и клавишник были на высоте. Гости тепло попрощались со зрителями и пообещали обязательно вернуться с новым концертом.