Российские боевые расчеты ПВО ликвидировали в небе над Белгородом и Белгородским районом не менее 25 воздушных целей ВСУ, сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

Согласно предварительным данным, пострадавших в результате вражеской атаки не зафиксировано. В то же время, в трех частных жилых домах в Белгороде осколками вражеских ракет были выбиты окна и посечены фасады.

«Есть повреждения на территории четырех складских помещений: выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Также в одном из складов произошло возгорание, которое было оперативно потушено. Помимо этого, поврежден забор и выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия», — написал Гладков.

Глава Белгородской области добавил, что также повреждены 11 автомобилей и пробита крыша одного гаража.

Напомним, с 5 апреля украинские военные активизировали свои атаки на Запорожскую АЭС. К настоящему времени станция подверглась нападению дроныов-камикадзе. Украинские БПЛА угодили в купол шестого энергоблока. Также были обстреляны грузовой порт, столовая и единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Только по счастливой случайности серьезных последствий удалось избежать.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.