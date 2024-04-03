Губернатор Московской области вручил знак «Преподобного Сергия Радонежского» главе г.о. Дубна

Знак «Преподобного Сергия Радонежского» - это награда Московской области, которую выдают за высокие заслуги перед регионом. Недавно ее удостоился глава Дубны Максим Тихомиров: отличительный знак торжественно вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пожал главе округа руку и похвалил за качественную работу.

«Благодарю за доверие и высокую оценку нашей работы на благо жителей. В этом служении вижу призвание, которое вдохновляет трудиться ради процветания Подмосковья и нашего любимого Наукограда!», - сказал Максим Тихомиров.

Также глава округа выразил готовность трудиться и дальше на пользу родного города, чтобы Дубна процветала и была комфортным местом для работы, отдыха и развития. Тихомиров уверен, что впереди Дубну ждет еще много интересного.