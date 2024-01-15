Губернатор Старовойт: над Фатежским районом Курской области сбиты три ракеты ВСУ
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На севере Курской области боевыми расчетами российской ПВО были ликвидированы в небе три украинские дальнобойные ракеты, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт.
Ранее сообщалось, что над Курском в небе прогремела серия взрывов. По словам очевидцев, сначала над городом прозвучали 3-4 взрыва. После чего в небе были замечены ряд ярких вспышек.
«По предварительной информации, над Фатежским районом ПВО сбила три украинские ракеты», - написал Старовойт.
В настоящее время на месте работают экстренные службы региона. Информации о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не приводится.