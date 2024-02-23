Губернатор Старовойт: ракетная опасность объявлена в Курской области

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал глава региона Роман Старовойт.

Причины не объясняются. Жителям Курской области рекомендовано по возможности не выходить на улице и переждать ракетную опасность в своих жилищах.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», —написал Старовойт.

Ранее в Курской области село Волфино Глушковского района было обстреляно со стороны соседней Украины. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, обошлось без пострадавших и разрушений.