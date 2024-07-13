Жители и предприниматели Балашихи собрали очередную партию груза

В сборе груза бойцам СВО приняли участие замглавы Балашихи Дмитрий Варнавский, председатель городского Совета депутатов, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов, депутат Совета депутатов Балашихи Сергей Чураков, представители администрации города и бизнес-сообщества, а также городские предприятия, волонтеры и неравнодушные жители.

В этот раз в зону СВО из Балашихи доставят два генератора, маскировочные сети, продукты, огнетушители и порядка трехсот блиндажных свечей. Все по запросам бойцов.

«Мы отправляем тот груз, который необходим ребятам там. Сбор происходит по заявке. Вместе с волонтерской группой доставим его нашим бойцам в ближайшее время», — сказал Сергей Чураков.

Напоминаем, что, в Балашихе действуют два постоянных пункта сбора помощи — в местном отделении «Единой России» на Парковой улице, 7 и в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1.