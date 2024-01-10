Харьков под ракетным ударом: в городе звучат множественные взрывы

Серия сильных взрывов прозвучала в Харькове в районе полуночи среды, 10 декабря. О происходящем сообщает издание «Общественное» со ссылкой на главу города Игоря Терехова.

В настоящее время на всей территории Харьковской области объявлена воздушная тревога.

«По Харькову наносится ракетный удар», - сообщил мэр Терехов в своем аккаунте в соцсетях.

Напомним, 30 декабря прошлого года, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.

После произошедшего Армия России в разы увеличила ракетные обстрелы украинской территории.