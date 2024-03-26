Харьков под ударом: город накрыли русские «Герани»

В Харькове в ночь на вторник, 26 марта, раздались серия взрывов, сообщает украинское издание Страна.UA.

По предварительным данным, виной тому массированный налет русских беспилотников «Герань-2».

«Спустя несколько минут тишины в Харькове раздался повторный взрыв», — приводится в публикации.

Есть ли в ходе прилета поражение инфраструктурных объектов — пока не сообщается. На территории Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.