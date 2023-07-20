Химчанин второй год подряд стал главным экспертом Роскосмоса среди слесарей

С наградами вернулись домой сотрудники «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко».

Химчанин Иван Назаренко подтвердил репутацию высококвалифицированного специалиста став главным экспертом в номинации «Слесарь механосборочных работ». По его словам, этот большой успех по праву разделяет с ним весь коллектив предприятия.

«В нашем объединении трудятся профессионалы с большим опытом, знаниями, готовые помочь молодым работникам словом и делом», — отмечает Назаренко.

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Химки ]

Отмечены химкинские специалисты и в других номинациях. Третьи места заняли главный специалист Александр Вековцов, старший мастер Владимир Конюхов (оба — «Развитие производственных систем») и токарь пятого разряда Александр Бардин («Станочник широкого профиля»). По возвращении с чемпионата их тепло поздравили руководители предприятия и коллеги по работе.

На подведении итогов организаторы отметили большой интерес к корпоративному состязанию. На старт чемпионата вышли более 700 специалистов из 33 организаций Роскосмоса. Это, прежде всего, отличная площадка для обмена опытом и интересными идеями.