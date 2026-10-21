Химия вместо порчи: в церкви раскрыли секрет потемневшего крестика
Мистику в потемнении нательного креста опровергли православные священники
Потемнение нательного креста не имеет мистической подоплеки и связано исключительно с естественными химическими реакциями металла, заявили представители Русской православной церкви. Священнослужители призвали верующих не искать суеверных знаков в бытовых процессах, а сосредоточиться на духовной жизни, участии в церковных таинствах и контроле над собственными поступками. Об этом сообщает ГР.
Позиция церкви и духовное значение символа
- Причина изменения цвета: естественные химические процессы взаимодействия металла с окружающей средой и кожей, а не мистические знамения или предупреждения о бедах.
- Духовный смысл нательного креста: согласно разъяснению схиигумена Саввы (Остапенко), крест служит напоминанием о божественной поддержке, помогает сохранять стойкость в испытаниях и удерживает от греха.
- Рекомендации духовенства: отказаться от поиска сакральных смыслов в бытовых явлениях, уделять внимание анализу помыслов и регулярному участию в таинствах церкви.
- Канонические нормы РПЦ: в церкви также напомнили о действующем запрете на венчание двух родных братьев с двумя родными сестрами.