Химик Васильев назвал способы вывести плесень со стен

Плесень на стенах не только портит внешний вид помещения, но и вредит здоровью. Данный микрогрибок развивается при влажности не менее 50–60% и температуре больше +15 °С. По словам химика Николая Васильева, средства от плесени следует выбирать в зависимости от причины ее появления. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что при условии высоких влажности и температуры грибок вернется независимо от усилий.

По мнению эксперта, самыми эффективными средствами борьбы с плесенью являются окислители на основе активного хлора, перекисей. Кроме того, есть специальные антигрибковые препараты, которые являются, по сути, недорогими растворами неорганических веществ. Ключевой нишей их использования являются строительные и ремонтные работы.

Он отметил, что можно применять и ультрафиолетовую лампу и озонатор, однако в период обработки не стоит находиться в помещении, а затем помещение необходимо обязательно проветрить.