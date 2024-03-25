Хищников из Подмосковного сафари-парка выпустят на большую территорию

Обитатели Подмосковного сафари-парка, пума и леопард, совсем скоро будут выпущены на большую территорию, где условия максимально приближены к дикой природе.

Подготовка к выпуску зверей находится на финальной стадии. В парке тигров завершают установку забора. Он разделит парк на две зоны, одна из которых выделена для леопарда и пумы. Во второй будут находиться черный и пятнистый ягуары, тигр и львица. Пока рабочие завершают подготовку, леопард и пума живут в уличных вольерах.

Звери уже успели подружиться. Директор парка Дмитрий Мезенцев проинформировал, что первым адаптироваться на новой территории начнет леопард. Затем к нему присоединится пума.

«Гости будут смотреть, как они здесь играют и гуляют. Во-первых, это очень красивое зрелище. А во-вторых, животным необходима большая площадь для прогулок, как в природе», — отмечает Дмитрий Мезенцев.

Для гостей создают комфортные условия пребывания. Между участками парка тигров монтируют смотровую площадку. С высоты будет намного интереснее наблюдать за поведением хищников в естественных условиях. Все имеющиеся на территории смотровые площадки пользуются популярностью. В парке проложено много дорожек для прогулок посетителей и возможности понаблюдать за хищниками с разных ракурсов.

Отметим, что туристическое место Можайского округа является филиалом Приморского сафари-парка. Уникальность его в том, что животные чувствуют себя полноценными хозяевами территории. Посетители приходят к ним в гости. В этом заключается главная философия парка.

Детальная информация о парке размещена на сайте: https://safaripark50.ru. Адрес: 128 км Минского шоссе, Можайский г. о., д. Клемятино.