Ход строительства многоквартирного дома провели инспекторы Главгосстройнадзора в Ленинском округе

Напоминаем, что возводить пятисекционный многоэтажный корпус начали в апреле 2023 года. Дом — разной этажности в 26 и 27 этажей, при этом предусмотрен двухэтажный подземный паркинг на 292 машиноместо. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет почти пятьдесят процентов. Завершат строительство в июне 2025 года.

Корпус 1.2 строят в ходе первой очереди строительства нового жилого квартала вблизи Герценского парка и Тарычевского пруда. Дворы в ЖК «Первый Южный» сделают закрытыми от посторонних, а на территории комплекса благоустроят бульвар-дендрарий и высадят сад с южными деревьями.

Всего в жилом комплексе по проекту — 12 многоквартирных домов. В настоящее время под надзором Главгосстройнадзора возводится четыре из них.