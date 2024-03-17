Хоккеист Вячеслав Фетисов проголосовал на выборах президента

Известный хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов проголосовал на выборах президента России.

Парламентарий пришел на избирательный участок в Видном. Он не только принял участие в голосовании, но и проверил вместе с главой Ленинского городского округа Станиславом Катаровым организацию работы на УИКе.

«Для меня было важно сегодня приехать сюда, в Видное. <…> и, главное — исполнить свой гражданский долг», — подчеркнул Вячеслав Фетисов.

Также сегодня на выборах президента России в Подмосковье проголосовал олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Юрия Ляпкин.

Свой гражданский долг он исполнил на участке в третьей школе имени Флерова в Балашихе. Голосовать знаменитый спортсмен пришел вместе с семьей — супругой и дочерью.

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Сегодня заключительный день голосования.