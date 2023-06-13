Хоккеисты из нижегородского «Торпедо» спасли жизнь ребенку

Девочке Маше необходима операция по эндопротезированию. Процедура требовала больших финансовых вложений. Для того, чтобы найти средства в сжатые сроки сотрудники детской больницы обратились в благотворительный фонд «НОНЦ». Организация в свою очередь попросила поддержки у хоккейного клуба. Спортсмены откликнулись на просьбу. Мужчины собрали сумму и отправили деньги на специальный счет. Благодаря команде у девочки появился шанс на нормальную жизнь. Маша сможет пройти лечение, которое ей необходимо.

Источник сообщает, что ранее такие операции не проводили в Нижегородской области. Но после этого случая она станет доступна и для других пациентов, только уже бесплатно.