Холод при горячих батареях: раскрыты тайные «дыры» квартир, которые забирают тепло
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
С разгаром отопительного сезона многие жильцы сталкиваются с абсурдной ситуацией: чугунные или биметаллические радиаторы раскалены до предела, но в комнатах все равно приходится кутаться в шерстяные пледы. Как выяснило издание REGIONS, виноваты в этом чаще всего незаметные микрощели, усохшие уплотнители и банальные ошибки в интерьере, из-за которых драгоценный обогрев буквально «выдувает» на улицу.
Пять главных «воров» комнатного тепла
Прежде чем ссориться с управляющей компанией или бежать в магазин за прожорливым конвектором, стоит провести ревизию собственной квартиры:
- Оконный «сквозняк-невидимка»: Даже новые пластиковые окна со временем дают слабину. Резина сохнет, а створки неплотно прилегают к раме. Если при закрытом окне от стекла веет прохладой, пора менять уплотнительную ленту или регулировать фурнитуру. При этом крутить «зимний режим» наугад не стоит — чрезмерный прижим быстро убьет механизмы.
- Скрытые трещины в откосах: Если створки сидят наглухо, но стена рядом остается ледяной, разрушились монтажные швы. Мелкие дефекты можно замазать герметиком самостоятельно, а вот глубокую разрушенную пену лучше доверить оконному мастеру.
- Дверная щель: Высохший уплотнитель на входной двери превращает квартиру в трубу, протягивая холодный воздух прямо из подъезда. Замена ленты стоит копейки, главное — не бережно подбирать толщину, чтобы замки закрывались без усилия.
- Шторы и диван в роли изолятора: Радиатор, наглухо закрытый плотной портьерой или поджатый спинкой дивана, греет исключительно сам себя и ближайший кусок стены.
- Ледяные стены угловых квартир: В угловых комнатах холод пробирает даже через пол. Если на стенах начинает проступать конденсат или темнеет плесень, требуется капитальное фасадное утепление.
Практичный чеклист: как вернуть уют без трат
Вернуть в дом комфортные градусы поможет последовательный алгоритм действий:
- Экран из фольги: Наклейте за радиатор специальный фольгированный отражатель — он перестанет греть холодную фасадную стену и направит инфракрасные лучи внутрь комнаты.
- Освобождение радиаторов: Укоротите или заправьте длинные шторы за батарею, отодвиньте громоздкую мебель хотя бы на 15–20 см.
- Замена уплотнителей: Обновите резинки на окнах и входной двери, промажьте щели в подоконниках прозрачным силиконовым герметиком.
- Залповое проветривание: Не держите форточку полуоткрытой часами — лучше распахнуть окна настежь на 3–5 минут. Воздух полностью обновится, а стены и мебель не успеют остыть.
Если же радиаторы горячи только сверху, а снизу остаются холодными, проблема может кроться в воздушной пробке или зашлакованности стояка — здесь уже не обойтись без вызова слесаря из УК для промывки системы.