Холод при горячих батареях: раскрыты тайные «дыры» квартир, которые забирают тепло

Пять главных «воров» комнатного тепла

Прежде чем ссориться с управляющей компанией или бежать в магазин за прожорливым конвектором, стоит провести ревизию собственной квартиры:

Оконный «сквозняк-невидимка»: Даже новые пластиковые окна со временем дают слабину. Резина сохнет, а створки неплотно прилегают к раме. Если при закрытом окне от стекла веет прохладой, пора менять уплотнительную ленту или регулировать фурнитуру. При этом крутить «зимний режим» наугад не стоит — чрезмерный прижим быстро убьет механизмы.

Скрытые трещины в откосах: Если створки сидят наглухо, но стена рядом остается ледяной, разрушились монтажные швы. Мелкие дефекты можно замазать герметиком самостоятельно, а вот глубокую разрушенную пену лучше доверить оконному мастеру.

Дверная щель: Высохший уплотнитель на входной двери превращает квартиру в трубу, протягивая холодный воздух прямо из подъезда. Замена ленты стоит копейки, главное — не бережно подбирать толщину, чтобы замки закрывались без усилия.

Шторы и диван в роли изолятора: Радиатор, наглухо закрытый плотной портьерой или поджатый спинкой дивана, греет исключительно сам себя и ближайший кусок стены.