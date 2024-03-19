Хороводы, мастер-классы и лотерея: масленичные гуляния в парках подмосковной Каширы посетили около 2,5 тысяч человек
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
В масленичных гуляниях жители и гости городского округа Кашира приняли активное участие. Так, 17 марта в городском парке «Кашира» и парке культуры и отдыха «Дубовая роща» собралось около 2,5 тысяч человек, которые с радостью принимали участие в веселых конкурсах и мастер-классах.
Не обошлось без вкусных угощений, розыгрышей подарков и ярких фото на память. Подробностями поделилась директор парка Олеся Кожадей.
«В этот день мы подготовили интересные мастер-классы, веселые конкурсы, яркие фотозоны и праздничную лотерею, в которой участники могли выиграть полезные вещи для дома, билеты в кино и на спектакли. Работали ярмарочные ряды, а в них — угощения и работы мастериц округа. Также каждый смог отведать вкуснейшие блины и настоящую солдатскую кашу», — рассказала директор парка Олеся Кожадей.
Традиционно Масленица ассоциируется с веселыми конкурсами и спортивными эстафетами. Гости парков соревновались в перетягивании каната. Не обошлось и без хороводов. В завершении праздничных гуляний в присутствии жителей и гостей Каширы сожгли чучело.
Напомним, с 18 марта начался Великий пост, который завершится 4 мая. Празднование православной Пасхи в 2024 году выпадает на 5 мая.