Хороводы, мастер-классы и лотерея: масленичные гуляния в парках подмосковной Каширы посетили около 2,5 тысяч человек

В масленичных гуляниях жители и гости городского округа Кашира приняли активное участие. Так, 17 марта в городском парке «Кашира» и парке культуры и отдыха «Дубовая роща» собралось около 2,5 тысяч человек, которые с радостью принимали участие в веселых конкурсах и мастер-классах.

Не обошлось без вкусных угощений, розыгрышей подарков и ярких фото на память. Подробностями поделилась директор парка Олеся Кожадей.