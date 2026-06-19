Хотите на Байкал? Проверьте организатора: мошенники продают несуществующие туры через соцсети

В интернете активизировались мошенники, предлагающие туристам несуществующие поездки на Байкал, Алтай и Кавказ. Как сообщает РИА Новости , аферисты создают в соцсетях страницы «клубов путешествий» и используют фейковые фотографии популярных направлений.

Схема действует по отработанному сценарию: организаторы собирают группу, берут предоплату, а затем отменяют поездку под предлогом плохой погоды, закрытия маршрута или других причин. Возврат денег при этом постоянно откладывается. Эксперты связывают распространение таких схем с популярностью самостоятельных путешествий и бронированием через соцсети, а не через официальных туроператоров.

Перед покупкой тура специалисты рекомендуют проверить организатора в Сводном реестре туроператоров, изучить договор, программу и стоимость поездки, а также запрашивать письменное соглашение, смету и правила возврата при оплате клубного похода.