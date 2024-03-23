Хозяйка отеля, в котором жили устроившие теракт в «Крокусе» террористы, рассказала подробности их проживания

Как передает «112», террористы представились гостями столицы из Таджикистана, заехали в номер в первых числах марта и предъявили соответствующие паспорта. Были улыбчивы, вежливы, но совершенно не разговорчивы.

По словам хозяйки отеля, с администрацией общался исключительно один 19-летний парикмахер из Иваново Мухаммадсобир Файзов. Он лучше всех знал русскую речь.

«Вели себя хорошо, дебошей не устраивали, всегда здоровались. При заселении террористы предъявили паспорта Таджикистана», — приводится в публикации.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до более 100 человек, сотни пострадавших. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. пострадали.

Сразу после теракта в «Крокусе» украинских ГУР (Главное управление разведки) Минобороны Украины поспешил откреститься от произошедшего. Как заявил представитель ведомства Андрей Черняк, Киев якобы не имеет никакого отношения к трагедии в подмосковном Красногорске.

Позднее глава СНБО Алексей Данилов признал, что за содеянным стоит киевский режим.